'Vigile urbano, figura di supporto della comunità'

“Gli amministratori dei piccoli comuni sono preoccupati per le disposizioni previste dalla nuova legge sulla Polizia Locale (DDL 125) che porterebbe verso una centralizzazione, in capo alle regioni, delle funzioni del corpo di vigilanza. In pochi anni si è passati dal vigile urbano che guida lo scuolabus, segue l’ufficio commercio, fa il messo, verifica le residenze e, residualmente, segue le sanzioni del codice della strada, fino alla creazione di un nuovo organo di Polizia che rischia di sovrapporsi alle mansioni già svolte dalle polizie nazionali e da altri corpi regionali”. Queste le parole di Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda e coordinatore Anci Fvg per i piccoli comuni.

“Anche i piccoli comuni devono poter prendere parte alla discussione, poter cooperare a disegnare questa riforma che li coinvolge direttamente. L’impegno dell’agente di polizia locale deve essere indirizzato alla sicurezza e alla vigilanza ma senza essere staccato dal vero contesto organizzativo locale e dalla relazione con l’amministrazione e i cittadini. In questa figura il cittadino non deve vedere un mero repressore ma una figura che lo sostenga e lo indirizzi in caso di difficoltà, che operi per la sicurezza ma anche per la prevenzione. Nei piccoli comuni il vigile urbano ha ancora questa peculiarità, una mansione non scritta ma profondamente vissuta”.

E aggiunge, con preoccupazione, il Sindaco: “La proposta in essere, chiudendo il cerchio della precedente riforma del 2009, farà diventare la figura di questo professionista ancora più fredda e lontana dalle comunità. Per di più con la prospettiva di creare nuclei specialistici che dovrebbero operare su tutto il territorio regionale, sottraendoli ai Comuni. Si rischia solo di creare l'ennesimo organo di Polizia, con funzioni solo integrative rispetto agli altri corpi, che guarda bene all'unica grande città della Regione, piuttosto che alla miriade di piccoli comuni con esigenze ben diverse”.

E conclude Lenarduzzi: “Già si parla di un mega concorso a livello regionale per selezionare i neo agenti. Nuove leve ancora da iniziare a formare per poi risultare utili al territorio. E in tutto questo saranno gli stessi comuni, anche i più piccoli, a doversi accollare il costo di questo nuovo personale. Gli stessi piccoli comuni in difficoltà finanziaria, caricati di responsabilità, mansioni, obblighi e adempimenti, senza la possibilità di decidere e agire. Al Consiglio delle Autonomie Locali, chi ha posto queste questioni non è stato ascoltato. È proprio in questa sede sembra non ci sia nemmeno il tempo di approfondire i documenti che arrivano a ridosso delle sedute, per di più svolte a distanza causa pandemia”.