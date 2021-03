'Vigili del fuoco, bene il distaccamento di Grado'

Pieno appoggio all'apertura di un distaccamento temporaneo e stagionale di personale volontario di Vigili del fuoco a Grado, in quanto "rappresenta un concreto potenziamento per il territorio". Così, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), a detta del quale "l'aspetto volontaristico non va letto come una diminuzione della capacità di risposta alle emergenze. Infatti, il personale volontario dei vigili del fuoco viene reclutato, formato e addestrato come per il personale permanente, superando prove e situazioni sia in ambito teorico sia pratico e operativo".

"Il Comune di Grado - prosegue l'esponente della Lega - ha proposto una convenzione per tre anni, individuando a titolo gratuito una sede e dei locali. Il personale volontario che lì troverebbe allocazione nulla toglierebbe a quello professionista permanente, anzi integrerebbe il servizio di soccorso. In caso di emergenza, è sempre e comunque il comandante provinciale a coordinare tutto, anche nel caso dei volontari".

"Perciò - conclude Bernardis - invece di continue e inutili polemiche, per il bene della città di Grado e della collettività regionale, come rappresentate delle istituzioni ritengo doveroso supportare il percorso di questo distaccamento e ringraziare sin d'ora i futuri volontari e tutti i Vigili del fuoco".

"Porre una questione che riguarda la sicurezza delle persone, con tutte le sue complessità, non significa fare polemiche, né tantomeno mettersi di traverso rispetto a una scelta come quella di istituire un distaccamento temporaneo dei vigili del fuoco volontari a Grado. Piuttosto è necessario lavorare per arrivare a un distaccamento permanente con nuovo personale". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, che in una nota spiega come il suo scopo sia "porre una questione sul fatto che un distaccamento composto solo da volontari (coinvolti solo a chiamata) non risponde ai requisiti di complessità e difficoltà che il soccorso in ambiente lagunare comporta".

Secondo Moretti, "non c'è corso di formazione che tenga per un volontario che, pur formato, venga da altre realtà molto diverse da quelle di Grado. Lavoriamo, come amministratori regionali, con le rappresentanze dei sindacati dei vigili del fuoco - conclude il dem - affinché il ministero dell'Interno ridetermini per quella cittadina la previsione di un distaccamento permanente, che a questo punto permetterebbe di avere nuovo personale effettivo che manca in maniera drammatica tra Gorizia e Monfalcone".