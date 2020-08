'Violenza di Lignano, chiarire i contorni di responsabilità'

“La terribile notizia della violenza sessuale subita da una ragazzina di 15 anni, l'altra sera, in una spiaggia di Lignano ci riempie di orrore e di tristezza". Così si sono espressi i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio. “Ma la cosa che ci ha maggiormente turbato, continuano gli esponenti regionali di Fratelli d’Italia, è apprendere che questi ragazzi erano seguiti da una comunità di sostegno per giovani disagiati. Se questa notizia dovesse essere confermata, tutta la faccenda assume contorni ancora più gravi e inquietanti. Al di là delle responsabilità personali dei tre minori", spiegano i tre esponenti del partito della Meloni, "è chiaro che si devono accertare anche le responsabilità dei titolari di questa cooperativa sociale".

"È infatti inaccettabile consentire a dei giovani, che sono seguiti da strutture appositamente destinate ai minori, proprio a causa della loro difficile situazione personale, di vagare in gruppo, a notte fonda, liberi e senza controllo. Per questo", concludono Alessandro Basso, Claudio Giacomelli e Leonardo Barberio, "chiediamo che siano accertate anche eventuali responsabilità dei gestori di questa comunità per minori e verificate le modalità di gestione degli stessi, anche affinché simili episodi non si possano più verificare".

Un'indagine conoscitiva sulle comunità e i centri educativi per minori e le altre realtà che ospitano giovani provenienti dall'estero o con contesti familiari e sociali difficili. A proporla il deputato di Forza Italia Roberto Novelli a due giorni dalla violenza subita da una quindicenne a Lignano la notte di Ferragosto.

"Condannare è fin troppo facile e scontato: sapere che una ragazzina di quindici anni è stata violentata in spiaggia fa orrore, a prescindere dalle caratteristiche dei responsabili della violenza. Ma quanto accaduto a Lignano deve soprattutto sollecitare una riflessione più ampia che parte da una constatazione: Non è ammissibile che ragazzi provenienti da contesti sociali difficili siano lasciati a se stessi a tarda sera. Chi aveva in carico la sorveglianza dov'era? Conosco splendidi esempi di comunità educative per minori che accolgono minorenni, ma evidentemente non sempre i requisiti richiesti per svolgere una funzione così delicata sono presenti".

"Per questa ragione chiederò l'avvio di un'indagine conoscitiva su queste realtà per verificare quante sono, come operano, quanti minori accolgono, quanto ricevono dallo Stato, quali risultati hanno ottenuto in termini di integrazione e soprattutto se sono rispettati i protocolli. Tutto ciò per verificare se è necessario intervenire a livello legislativo e scongiurare il rischio che in taluni casi il profitto economico prevalga sulle esigenze sociali e che soprattutto non si ripetano episodi come quello di Lignano, per il quale ci attendiamo, una volta accertate le responsabilità, una pena adeguata", conclude Novelli.