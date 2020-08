'Violenza Lignano, necessari maggiori e mirati controlli'

“Lo stupro è una delle violenze più rivoltanti cui può essere sottoposto un essere umano e quando addirittura la vittima è un’adolescente di 15 anni il fatto risulta ancora più offensivo. Dobbiamo contrastare da subito questi comportamenti e l’atteggiamento di sottovalutazione che in parte purtroppo ancora esiste, come ha dimostrato la vicenda dei ragazzi che qualche tempo fa esibivano la dicitura di ‘centro stupri’ e lo cito senza voler accusare impropriamente nessuno”. Lo scrive in una nota il consigliere della Lega Maddalena Spagnolo precisando come “l’accaduto riveli anche le difficoltà ad assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico. Da tempo si percepisce infatti una maggiore insicurezza dovuta anche a una lenta, ma inesorabile, perdita di identità e solidarietà sociale delle nostre comunità. Questo clima costituisce terreno fertile per un’intensificazione di fatti sempre più gravi ed efferati”.

“È evidente la necessità di maggiori e mirati controlli, perché se è vero che i presunti responsabili sono stati individuati subito, è altrettanto vero che ciò che è accaduto non avrebbe dovuto succedere. È indispensabile – continua Spagnolo - che ogni reato abbia la certezza della pena ed in particolare e con maggiore incisività, per questo tipo di reati in cui l’offesa è particolarmente lesiva della dignità della persona. È altresì necessario che gli autori dei reati, anche quando si tratta di minorenni, vengano controllati o dalle comunità che ne hanno la responsabilità o dagli organi di sicurezza preposti”.

Spagnolo conclude esprimendo tutta la vicinanza alla vittima e alla sua famiglia.