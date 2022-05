'Violiniste russe escluse a Gorizia, chiesta la revoca della decisione'

Non si spengono i malumori e i dissensi per la scelta del direttivo dell’Associazione Culturale maestro Rodolfo Lipizer di escludere tre violiniste russe dalla 41esima edizione del Concorso internazionale di Violino 2022. Sulla scia dell’Orchestra del Fvg che ha manifestato l’intenzione di boicottare la kermesse, anche membri del Consiglio cominciano a prendere le distanze dalla decisione.

"Ho già espresso la mia contrarietà sia in sede di votazione, sia quando ci sono stati comunicati gli esiti della stessa", ha dichiarato Giovanna Goddi, membro dissidente del Consiglio direttivo. "Tralasciando le discutibili modalità di scrutinio, trovo che la scelta di escludere gli artisti in base al loro documento di identità tradisca la logica inclusiva della cultura che la musica e questa Associazione si sono sempre proposti di perseguire".

Goddi, che non è stata risparmiata da critiche e insulti, specialmente veicolate dai social, ha deciso di metterci la faccia, disconoscendo la linea intrapresa (e finora difesa) dal presidente della Lipizer Lorenzo Qualli: "Abbiamo richiesto a Qualli la convocazione di un direttivo urgente per revocare una decisione nella quale né io né altri ci riconosciamo", continua Goddi, per 15 anni rappresentante dei lavoratori nella Rsu di un’azienda locale, ora candidata consigliera nella lista Laura Fasiolo per Gorizia.

"Sento di aver dato tanto a questa Associazione e trovo intollerabile la miopia di questo muro alzato contro degli artisti. La musica, come qualsiasi espressione artistica, è un bene sconfinato che per anni l’Associazione Rodolfo Lipizer ha proposto con prestigio in Italia e nel mondo. Confido venga subito revocata la decisione delle tre esclusioni, rovinose per l’immagine della Lipizer e dell’intera città di Gorizia".