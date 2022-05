'Violiniste russe escluse, finalmente ci si accorge delle discriminazioni!'

Sul caso delle violiniste russe escluse dal concorso internazionale Lipizer di Gorizia, interviene anche il candidato sindaco Mario De Marco della lista 'no Green Pass'. "Un episodio gravissimo", commenta. "A tal proposito esprimo da un lato soddisfazione perché più di una persona finalmente si è accorta di vivere in un periodo di discriminazioni, dall’altro c'è lo stupore di come queste persone, anche di alto rango, continuino a non accorgersi delle continue discriminazioni che avvengono ancora in Italia come ad esempio la visita ai parenti negli ospedali per chi non è vaccinato o gli umilianti declassamenti proprio nell’ambito della cultura tanto strombazzata come nel caso degli insegnanti".

"Siamo in un epoca in cui ci si indigna per una parola 'politicamente scorretta' e non ci si accorge che il vicino di casa non può andare a lavorare. Del resto stiamo assistendo a paradossi incredibili come quello di vedere persone che hanno appena festeggiato il 25 aprile inneggiare al battaglione nazista Azof chiamandoli gli eroi dell’acciaieria", conclude De Marco.