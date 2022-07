'Wartsila, tutti uniti contro la chiusura'

“Ho assicurato a lavoratori e rappresentanti sindacali che istituzioni e politica sono uniti contro la chiusura dello stabilimento. Giovedì prossimo sarò in Prefettura con la commissione Industria del Senato e sicuramente adotteremo una posizione chiara e determinata su questa crisi irricevibile. E’ fondamentale trasmettere al Governo la volontà di tutto il territorio e del Paese di mantenere qui la produzione dei motori marini. Mai come ora è da scongiurare una crisi che indebolisce o blocca l’Esecutivo su questioni concrete come questa”. Lo ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd), che oggi è stata al presidio dei lavoratori davanti allo stabilimento della Wartsila, a Bagnoli della Rosandra (Trieste), assieme al sindaco del comune di San Dorligo della Valle – Dolina, Sandy Klun.