'Zero dissesti, ma ora c'è la sfida del Pnrr'

Il dossier sugli Enti locali in difficoltà finanziaria realizzato dal Centro studi enti locali (Csel) per Adnkronos, mette in evidenza come il Friuli Venezia Giulia, assieme alla Valle d'Aosta, sia l'unica regione completamente estranea al fenomeno di Comuni in dissesto o riequilibrio.

“Un percorso virtuoso iniziato con la presidente Debora Serracchiani e l'assessore Paolo Panontin, supportati dal direttore Antonella Manca, dal vicedirettore Salvatore Campo e da tutti i loro collaboratori che si è concretizzato nella legge regionale n. 18 del 2015 e nella volontà di lavorare con la logica di squadra per un Sistema Integrato Regione Autonomie Locali", commenta la presidente regionale dei revisori dei conti Ancrel Rosa Ricciardi.

"Eredità raccolta dal presidente Massimiliano Fedriga e dall'assessore Pierpaolo Roberti, che con il gruppo dei funzionari regionali hanno continuato a lavorare per fare crescere l'autonomia e la responsabilità degli enti locali. Già dal 2015 la Regione ha riconosciuto il contributo dei revisori dei conti, professionisti sempre più preparati e presenti a fianco degli amministratori e degli uffici e servizi per garantire la sana gestione e l'equilibrio del sistema".

"Però dobbiamo dirci che i generosi trasferimenti regionali sono l'antidoto ai predissesti e ai dissesti che si registrano nel resto d'Italia. Tutti siamo consapevoli che la nuova sfida che abbiamo davanti è ancora quella dell'inadeguatezza delle strutture amministrative. Il Pnrr – conclude Riccardi - può essere una palestra per sperimentare una programmazione del ‘fare assieme’, che possa portare alla trasformazione in tempi definiti ex ante delle risorse prelevate alle famiglie e alle imprese”.