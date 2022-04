'Zls, grande opportunità anche per Gorizia'

Taglio della burocrazia, rafforzamento delle tecnologie digitali e agevolazioni fiscali per le imprese. Sono alcuni dei vantaggi di cui potranno beneficiare le aree inserite nella Zona logistica semplificata (Zsl) del Friuli Venezia Giulia,la cui mappa è stata approvata dalla giunta regionale. Una mappa in cui non ci sono solamente i siti che ospitano strutture portuali ma zone come Gorizia, con una specifica area legata agli insediamenti industriali. Molto soddisfatto il sindaco, Rodolfo Ziberna.

“Si tratta di una nuova, grande opportunità anche per la nostra città- sottolinea- che abbiamo fortemente voluto e che siamo riusciti ad ottenere. Gorizia non ha una specifica vocazione industriale ma ha delle potenzialità anche in questo settore che vogliamo e dobbiamo valorizzare e questo intervento va in tale direzione. Ci sarà, quindi, una maggior facilità di insediamento per le aziende e il nostro autoporto vedrà ulteriormente potenziato il suo ruolo nella rete logistica regionale".

"Ovviamente si dovrà attendere il via libera da parte del governo e nel momento in cui arriverà il disco verde la Regione potrà varare una serie di procedimenti amministrativi che, come detto, faciliteranno ulteriormente l'insediamento e il rafforzamento delle aziende. Un grazie particolare, oltre alla Regione, alla Camera di Commercio “Venezia Giulia” che ha messo a disposizione uno studio sulla Zsl che è stato fondamentale per raggiugere questo risultato”.