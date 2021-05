'Zona bianca, finalmente riprendiamo la vita'

"Da domani, Gorizia e tutto il Friuli Venezia Giulia saranno in zona bianca", ricorda il sindaco Rodolfo Ziberna. "E' arrivato il momento che aspettavamo da mesi. Domani finalmente si riparte senza più limitazioni, se non quelle sempre valide dell'obbligo d'indossare la mascherina e il mantenimento della distanza tra i non appartenenti al medesimo nucleo familiare a spasso, al bar o al ristorante".

"Gorizia ha sempre dato esempio, in questo periodo complicatissimo, di grande responsabilità e questo mi rende orgoglioso di ciascuno di voi. Abbiamo rispettato ogni precauzione e, pur attraversando momenti critici dal punto di vista sanitario, abbiamo sempre retto e ci siamo sempre risollevati. Non ne avevo dubbi. Ora è il momento di rimboccarci le maniche e, tutti insieme, riprendere la vita a cui eravamo abituati fino allo scoppio di questa emergenza".

"Voglio esprimere un ringraziamento al Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, da alcune settimane chiamato a guidare la Conferenza delle Regioni, e al vicepresidente Riccardo Riccardi, con delega alla sanità, per aver dato una spinta determinante verso queste misure che rispondono a tante richieste di riapertura da parte dei cittadini", prosegue Ziberna.

"Torneremo a bere il caffè al bancone del bar, quest'estate potremo darci appuntamento in una delle bellissime sagre della nostra città, le coppie che si stanno per sposare potranno festeggiare insieme alle persone che amano, non avremo più alcun coprifuoco da rispettare. Sono conquiste che, elencate così, possono sembrare piccole. Ma rappresentano in realtà quanto di più prezioso abbiamo. Sta a noi custodirlo con cura per proteggere noi stessi e i nostri cari. Per questo più di una volta, in questi messaggi, mi sono permesso di lanciare un appello. Lo dico ancora una volta, con la stessa convinzione di sempre: vacciniamoci! Quella del vaccino è l'unica strada che finora conosciamo per uscire in maniera definitiva da questo incubo. Riprenderci le nostre vite è troppo importante. Domani sarà il primo giorno di vita dopo tanto, troppo tempo. Buona zona bianca a tutti voi. Un grande abbraccio!", conclude Ziberna.