'Zona logistica rafforzata, un'occasione di rilancio'

“La concreta tutela del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia può venire solo dall’istituzione di una Zona logistica semplificata rafforzata". È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, anche coordinatore regionale per il partito.

“Ho già in passato più volte evocato - prosegue - l’introduzione di strumenti che consentono semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi. È ciò che occorre al nostro territorio per superare lo svantaggio dovuto dalla concorrenza dannosa degli Stati di confine, quali Austria e Slovenia, che godono di regimi, soprattutto fiscali, più favorevoli. Il FVG soffre della perdita di centinaia di piccole e medie imprese che ogni anno migrano verso Paesi con sistemi più convenienti, con ovvie conseguenze economiche e sociali. La ZLSR è un’opportunità che non possiamo farci sfuggire anche per rilanciare aree economiche di sviluppo potenziale e andare incontro alle esigenze espresse dagli imprenditori di molteplici comparti, a partire da quello artigianale e manifatturiero a quello della logistica, fino ai settori turistico e agroalimentare”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.