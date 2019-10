1420, una data per riflettere sul nostro passato

"Da Presidente dell’Assemblea di Comunità Linguistica Friulana", commenta Markus Maurmair, "sento il dovere di intervenire sulla scelta fatta da parte del servizio cultura della Regione sul tema portante dei prossimi bandi di contribuzione: la conclusione del Patriarcato di Aquileia nel 1420 per mano dei veneziani. Lo scorso anno, l'idea d'individuare un tema portante per i bandi ha destato più di qualche critica, soprattutto quando si è appreso della centralità della figura di Leonardo Da Vinci, che poco ha avuto a che fare con il Friuli, e che è stato giustificato con la grande portata nazionale e sovranazionale che avrebbe comportato la proliferazione di festival ed eventi culturali collegati al genio indiscusso del ‘500 italiano. Quest’anno si è fatta una scelta diametralmente opposta", prosegue Maurmair.

"Infatti, la decisione che per il 2020 sono state prese in considerazione alcune segnalazioni che hanno evidenziato la ricorrenza intima, forse quella più intima, per il Popolo Friulano cioè la fine del Patriarcato di Aquileia può essere colta come una grande opportunità. Nessuno può dimenticare che stiamo parlando di un momento triste per l’intero Friuli con il conseguente avvio della dominazione veneta nei territori oltre la Livenza. Di fatto, il 1420 coincide con la fine di un’epoca aurea per il Friuli e corrisponde, purtroppo, con l’inizio di una lunghissima fase storica in cui Venezia ha depredato i nostri territori di persone, ad esempio per il servizio di leva sulle sue galere piuttosto che per il proprio esercito, e di beni, basti ricordare il copioso prelievo di legname pregiato dalle pianure e montagne friulane, per dar lustro ai fasti di quella che è stata la capitale culturale ed economica di un intero secolo", spiega ancora Maurmair.

"Il 1420 per il Friuli rappresenta anche la più concreta raffigurazione di quella divisione interna, citando Giulio Cesare nel suo divide et impera, che ha tristemente caratterizzato e caratterizza l’operato dei potenti friulani. La storia friulana di quei giorni ci racconta di divisioni e tradimenti nella nobiltà dell’epoca che non si riassumono solo nelle vicende collegate ai Savorgnan o con la distruzione di intere famiglie con motti di orgoglio che forse sono da riscoprire come l’epica battaglia dei conti di Prata conclusasi con la distruzione del loro castello dopo un lungo assedio veneziano. La scelta dell’assessore Tiziana Gibelli è sicuramente una sfida e mi auguro che sarà colta in termini positivi e propositivi. Cioè che sia analizzata e celebrata di più la ricchezza dell’esperienza del Patriarcato, della sua autonomia e della capacità di interpretare in modo partecipativo, con il suo parlamento, il più antico d'Europa, la gestione di territori che si estendevano per una parte significativa del Centro Europa", prosegue il presidente dell'Assemblea della Comunità linguistica friulana. "Tanti valori e principi da contrapporre alla conduzione veneta che ha incarnato nel tempo nella mentalità friulana un termine, quello di “sotans”, che sarebbe sempre ora di toglierci dalla testa rivendicando una reale autonomia rispetto i gioghi del potere centrale, almeno finché ne abbiamo l’opportunità, visto il regime di Regione a Statuto Speciale di cui godiamo".