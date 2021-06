150mila euro per ripristini a Pontebba e Preone

La Giunta regionale ha assegnato rispettivamente 100mila euro al Comune di Pontebba e 50mila euro al Comune di Preone per interventi di ripristino resisi necessari in conseguenza di eventi gravi. La delibera è stata proposta dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti sulla scorta della legge regionale 18/2015 che autorizza la Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio.

Per quanto riguarda Pontebba, lo stanziamento è destinato all'acquisto delle forniture e alla realizzazione dei lavori di ripristino della Sala Cinema Teatro "Italia" di proprietà comunale, che ha subito ingenti danni nei locali della platea, della galleria e dell'ingresso a seguito della rottura, lo scorso 23 gennaio, di una saracinesca dell'impianto antincendio. Il fabbricato adibito a sala cinematografica e teatrale ha carattere polifunzionale e costituisce un centro di aggregazione sociale e culturale importante per l'ambito montano del Canal del ferro - Valcanale.

Per Preone invece si interviene in conseguenza dei gravi danneggiamenti generati dagli eventi valanghivi di ingenti dimensioni verificatisi tra dicembre e gennaio scorsi. Le risorse regionali rispondono alla necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità di Malga Palis e il traffico veicolare e pendolare strada comunale Preone-Pozzis.