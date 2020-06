2 giugno, flash mob di Fratelli d'Italia a Udine

In occasione del 2 giugno, si terrà a Udine il flash mob di Fratelli d’Italia con gli alleati di centro-destra, Lega e Forza Italia, che si incontreranno, alle 11, in piazza XX Settembre.

"Per la Festa della Repubblica abbiamo deciso di mobilitarci con tutti gli italiani che non si sentono rappresentati da questo Governo", spiega in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, coordinatore del Friuli Venezia Giulia per il partito.

"L’emergenza sanitaria Covid-19 - prosegue Rizzetto - ha messo in evidenza tutta l’inadeguatezza del presidente Giuseppe Conte e di una maggioranza che si è resa protagonista di provvedimenti confusi e inadeguati, più impegnata a spartirsi ruoli nelle società pubbliche che a sostenere cittadini e imprese in un momento storico di grande difficoltà. Vogliamo fare da megafono a tutti gli italiani che intendono riscattarsi e reagire contro una politica che li ha illusi e dimenticati. Lo faremo con serietà e responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. E’ per questo - conclude il deputato di FdI - che abbiamo previsto ingressi contingentati e raccomandiamo l’utilizzo di mascherine e guanti a tutti coloro che domani vorranno unirsi a noi".