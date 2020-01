215.000 euro per la sicurezza delle scuole Fvg

Per la sicurezza delle scuole del Friuli Venezia Giulia arriveranno quasi 215.000 euro. Si tratta di parte dei quasi 66 milioni stanziati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici e per gli interventi più urgenti. Sul sito del Ministero sono state pubblicate le graduatorie degli enti locali che hanno aderito all'avviso pubblico e potranno beneficiare di queste risorse.

Nella nostra regione riceveranno i finanziamenti 6 scuole a Udine, 2 a Tolmezzo e un edificio scolastico a San Daniele, a Pozzuolo, a Latisana e a Cervignano, delle quali la più antica è un edificio a Udine datato 1690. A beneficiare degli interventi saranno in tutto 6.006 studenti, che potranno frequentare le lezioni in sicurezza.

Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri tra i quali la vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; la presenza all’interno di una zona sismica e la popolazione scolastica coinvolta.

