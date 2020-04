25 aprile, il ricordo alla Risiera di San Sabba

Celebrazione del 25 aprile in forma riservata anche al Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba, dove questa mattina alle 11 erano presenti il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza assieme ai cinque Sindaci dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina e Sgonico, dal Prefetto di Trieste Valerio Valenti, dal Governatore Massimiliano Fedriga, di sei rappresentanti del Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza e da un rappresentante della Comunità Slovena. Le autorità hanno deposto una corona in omaggio ai Caduti della Resistenza e poi letto un breve messaggio condiviso da tutti i Sindaci, in italiano e in sloveno.

"Quella che si è tenuta oggi alla Risiera è stata una celebrazione altamente simbolica per le difficoltà attraversate dal Paese. Ora però dobbiamo ripartire per ricostruire il nostro futuro", ha detto Fedriga alla fine della cerimonia.

"In aggiunta agli effetti sanitari causati dalla diffusione del coronavirus, l'economia nazionale, così come quella europea e internazionale, sta vivendo un momento fortemente drammatico - ha sottolineato Fedriga -. Per questo, a partire dalla prossima settimana, è importante iniziare un percorso graduale di riapertura in grado di garantire la sicurezza per i cittadini nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, utilizzando i dispositivi di protezione personale e, laddove necessario, con l'igienizzazione dei locali".

"Rischiamo altrimenti - ha aggiunto il governatore - di passare da una emergenza di carattere sanitario a una di carattere economico che sta già mostrando i suoi primi pesanti risultati. Più prolunghiamo le chiusure, più rischiamo sia sempre più difficile ripartire".

"La politica deve avere la consapevolezza - ha detto Fedriga in conclusione - di mettere insieme le esigenze sanitarie e quelle economiche, facendo sintesi e dando le risposte che il Paese si attende".