25 aprile, polemiche sul sindaco Ciriani

Anche la festa della Liberazione 2020, che sarà ricordata per le celebrazioni in 'lockdown' in tutta Italia, si chiude con una polemica. A scatenarla, un post su Facebook del sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani.

"Come sempre succede, la sinistra intollerante, cattiva, guardia della sinistra salottiera e affarista, si sente superiore a norme e prescrizioni", scrive il primo cittadino. "Può sfasciare vetrine, mettere a ferro e fuoco intere città per le sue manifestazioni. Nelle sue declinazioni più attuali, i suoi capi si ritrovano a Capalbio, senza immigrati, ovviamente. Tra un bacetto a Greta e una spolverata a Marx, gocciolando lacrime di nostalgia sul '68, barbe, sciarpe rosse e tazebao, tristezze consolate dagli agi borghesi o persino aristocratici, guardano con benevola comprensione le loro leve che, fottendosene della quarantena, delle ansie, dei sacrifici di tutti gli italiani, a Bologna, sfilano per il 25 aprile".

"Non ci sono divieti, autodichiarazioni, spese programmate", incalza Ciriani. "La bandiera rossa è lasciapassare per spernacchiare chi oggi, a Pordenone come altrove, ha avvolto nel silenzio le cerimonie. Il loro 25 aprile è solo politica, barricata, divisione. È il malcelato desiderio di ricreare il clima di 75 anni fa. Esattamente il contrario di quanto questa giornata vorrebbe e dovrebbe rappresentare. Ci sarà un questore, un magistrato, un vigile, chiunque, pronto a chiedere conto di questa balordaggine o le regole valgono per un runner solitario o una mamma con il bambino che si è disintegrato le tasche di stare chiuso in casa?", conclude Ciriani.

Il post non è passato inosservato e il Pd incalza: "La destra dalla doppia faccia è tra noi e governa Regioni e città: il 25 aprile lo si capisce meglio. A Pordenone c'è un sindaco che si fa chiamare 'patriota' e per qualcuno passa addirittura da moderato, ma in realtà incarna in pieno l'ideologia della destra dura, alimenta rancore e divisioni. Le nostre comunità hanno bisogno di chi sa unire ed essere esempio per tutti. Invece, il post che ha pubblicato ieri Alessandro Ciriani è prova esemplare di doppiezza, di come 'funzioni' la destra: in giacca e cravatta al mattino in Municipio a spacciarsi da istituzionale, col manganello virtuale su Facebook la sera a lisciare il pelo ai seguaci veri". Lo afferma Renzo Liva, della segreteria regionale del Pd, commentando il post.

"In tutto il Fvg la sinistra - puntualizza Liva - ha tenuto un contegno irreprensibile, ha dato l'esempio di come si festeggia il 25 aprile rispettando le regole. E allora che vuole Ciriani? Con chi se la prende? Ciriani, come tutta la destra, ha bisogno di un nemico perché altrimenti non ha senso, e perciò il nemico deve crearselo e tenerlo vivo a ogni costo. Anche andando fino a Bologna, alla ricerca di gruppetti di imbecilli antagonisti nelle strade. Tutto - conclude - pur di alzare polemiche, cui nemmeno quest'anno Ciriani ha potuto rinunciare".