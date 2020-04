25 aprile, un passaggio storico fondamentale per il Paese

"Sono passati esattamente 75 anni da quando il nostro Paese ha riscoperto la democrazia e la libertà individuale. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia commemora questa data ricordando tutti coloro che hanno messo passione, vita e sangue per ottenere valori che oggi ciascuno di noi immagina scontati quando, al contrario, non lo sono. Guardiamo a quella data come spinta ad andare avanti in questi che sono giorni di privazioni e di sfide non minori di allora".



Il presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Piero Mauro Zanin, riassume così l'anniversario del 25 aprile 1945 e lo definisce "un passaggio storico fondamentale che deve diventare patrimonio civile condiviso, ricordando i sentimenti e gli ideali che animarono le donne e gli uomini che si ribellarono all'occupazione, alle violenze e ai soprusi, per conquistare la libertà, la giustizia e la democrazia rappresentativa".



"Gli eventi di allora - sottolinea ancora Zanin - hanno segnato uno dei momenti più drammatici della nostra storia, ma il popolo italiano diede grande prova di fibra morale e riscatto. Il 25 aprile deve rappresentare una ricorrenza nella quale si devono ricordare le conquiste raggiunte nella storia repubblicana della seconda metà del Novecento perchè, con altrettanta fiducia e la stessa tenacia, si potranno superare le difficoltà sociali, economiche e sanitarie che stiamo affrontando".



"In questi duri giorni di emergenza globale - afferma il presidente del Cr Fvg - riscopriamo ancora di più il significato della convivenza civile e dello stare insieme ai nostri affetti, proprio perché in molti casi ne siamo privati. Tutto ciò può contribuire a farci superare quel mercatismo a cui, forse, stiamo dando troppo peso nella nostra vita a discapito di altre priorità".

"Quando libertà e vita sociale vengono a mancare ne scopriamo il vero valore. Perciò è agli uomini e alle donne della nostra comunità regionale, a coloro i quali stanno dando il meglio di se stessi, che va il ringraziamento mio personale e quello dell'intero Consiglio".