2,5 milioni per il bando internazionalizzazione

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, ha approvato l'assegnazione di 2,5 milioni di euro per il finanziamento di un bando a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento ha a che fare con iniziative relative a partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale.

"Le risorse attualmente disponibili - ha spiegato Bini - rappresentano un ulteriore sostegno per la ripartenza dell'attività di espansione all'estero del sistema produttivo regionale. La dotazione è ripartita su base provinciale, in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre del 2021".

Nel dettaglio all'area goriziana, che conta 8.591 imprese, le risorse assegnate sono 242.210,14 euro, al pordenonese con 23.364 imprese, 658.712,35 euro, all'area triestina con 13.816 imprese, 389.521,05 euro e all'udinese con 42.902 imprese, 1.209.556,46 euro.

Per l'esponente della Giunta Fedriga è fondamentale ricordare che per progetto di internazionalizzazione si intende l'iniziativa o il complesso di proposte dirette allo sviluppo della presenza delle aziende del Friuli Venezia Giulia sui mercati esteri. Il tutto relazionato ai rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni operanti all'estero, escludendo però in modo categorico la possibilità di delocalizzare l'attività che viene svolta normalmente nel territorio regionale.

La pubblicazione del bando è prevista per la prossima settimana con presentazione delle domande a partire dal 1 dicembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023.