4 novembre, il grazie della Lega alle Forze armate

"Nel giorno in cui celebriamo l'Unità nazionale e festeggiamo le nostre Forze armate, è ancora più forte il dovere delle istituzioni di preservare la memoria e il ricordo di tutti i caduti, militari e civili. Nei giorni difficili e di grande incertezza che stiamo vivendo, dovuti sia alla crisi epidemiologica da Covid-19 che ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamica, l'esempio di chi ha messo la propria vita al servizio dell'Italia dev'essere da monito affinché le più giovani e future generazioni non diano mai per scontati valori come libertà, democrazia e pace". Lo afferma il Gruppo consiliare della Lega in una nota congiunta in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Prima Guerra Mondiale e i festeggiamenti per le Forze armate.

"La nostra ammirazione e profonda riconoscenza è rivolta a tutte le donne e a tutti gli uomini d'Italia in divisa che, con grandissimo coraggio e professionalità, assicurano la difesa e la sovranità del Paese", concludo i consiglieri leghisti.