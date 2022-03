44 anni fa il rapimento di Aldo Moro

Il 16 marzo 1978 veniva rapito a Roma l'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. 44 anni fa, verso le 9 del mattino, un commando delle Brigate Rosse entrò in azione, tendendo un agguato in via Fani e facendo fuoco contro gli uomoni della scorta dell'onorevole Moro. Nello scontro a fuoco morirono due carabinieri, che viaggiavano a bordo dell'auto di Moro, Oreste Leonardi e Domenico Ricci, e i tre poliziotti sull'auto di scorta, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi.



Quanto accaduto 44 anni fa è uno dei momenti più drammatici della storia politica e sociale del nostro Paese, seguito poi dal tragico epilogo del 9 maggio 1978, quando il corpo senza vita dell'onorevole Moro venne ritrovato chiuso nel bagagliaio di una Renault 5 rossa, in via Caetani, a Roma.



Unanime il cordoglio del mondo della politica che oggi, 44 anni dopo, rende omaggio agli uomini della scorta che hanno pagato con la vita e all'onorevole Moro.

Fu un attacco alla democrazia e iniziò con l’uccisione della scorta di #AldoMoro in Via Fani a Roma. 44 anni dopo un pensiero alle famiglie e a quegli anni terribili. Per non dimenticare.



Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. pic.twitter.com/SjZMBjrRe5 — Debora Serracchiani (@serracchiani) March 16, 2022

Roma, #16marzo 1978, in #viaFani le Brigate Rosse sequestrarono l'onorevole #AldoMoro uccidendo gli uomini di scorta. A 44 anni dalla morte ricordiamo il sacrificio dei poliziotti Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino e dei carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi pic.twitter.com/7LIQgQezl2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 16, 2022

Roma, #16marzo 1978, in #viaFani le Brigate Rosse sequestrarono l'onorevole #AldoMoro uccidendo gli uomini di scorta. A 44 anni dalla morte ricordiamo il sacrificio dei poliziotti Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino e dei carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi pic.twitter.com/7LIQgQezl2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 16, 2022