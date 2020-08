5G, l’antitrust bacchetta i Comuni

Un sì al 5G è arrivato in questi giorni anche dall’Antitrust che, nel suo ultimo bollettino, ha ‘bacchettato’ le Amministrazioni comunali che ostacolano l’installazione d’impianti sul proprio territorio. “Tali atti amministrativi – spiega l’Autorità garante della concorrenza e del mercato - comportano restrizioni concorrenziali ingiustificate, che rischiano di compromettere la prestazione dei servizi di telecomunicazione ai consumatori e alle imprese, lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica dei nuovi operatori e l’impiego di nuove tecnologie”.

Nel corso degli ultimi anni, l’Agcom è intervenuta in più occasioni per segnalare la presenza di numerose restrizioni presenti nei regolamenti locali (ordinanze dei sindaci, atti d’indirizzo e regolamenti comunali), in grado d’incidere in misura notevole sui livelli di concorrenzialità dei mercati delle telecomunicazioni e di determinare ricadute negative rilevanti sui servizi erogati, nonché sulla competitività dell’Italia nei confronti di altri Paesi.

“I Comuni – ricorda ancora l’Autorità - possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; disposizione recentemente integrata nel decreto legge 16 luglio 2020, ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’, che ha precisato che i regolamenti comunali possono essere adottati per assicurare il corretto insediamento urbanistico e la minimizzazione delle esposizioni elettromagnetiche ‘con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, d’incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.