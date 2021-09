60 milioni per le politiche attive del lavoro

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, il progetto "Apprendiamo @ Lavoriamo in Fvg", piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un documento di grande rilevanza che accompagnerà le politiche regionali su lavoro e formazione per i prossimi sette anni e che nella fase di avvio prevede un primo stanziamento di 60 milioni di euro.

Lo strumento, che contiene tutte le politiche attive del lavoro relative alla formazione in Friuli Venezia Giulia, come ha illustrato l'assessore, è legato imprescindibilmente al salto di qualità nell'occupazione e nella formazione su cui l'Amministrazione regionale basa lo sviluppo delle persone ed è premessa per lo sviluppo economico e sociale della regione. Si tratta di un documento che coinvolge tutti i portatori di interesse: dagli enti di formazione alle università, agli Its, alle associazioni datoriali fino alla cooperazione sociale.

L'Amministrazione regionale ha ritenuto necessario dare una specifica declinazione ai principi della legge regionale 27 del 2017, volta a promuovere la realizzazione di un sistema dell'apprendimento permanente e nel programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente del Friuli Venezia Giulia attraverso la definizione di un documento, ovvero "Apprendiamo @ Lavoriamo in Fvg".

Le attività rientranti nel piano trovano la loro principale fonte di finanziamento nell'ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo 2021/2027, attualmente in fase di negoziazione, e possono altresì trovare sostegno finanziario in risorse del bilancio regionale o statali. L'esponente della Giunta ha rilevato, nel piano la riscrittura della programmazione aprendo, per la prima volta, alla formazione per occupati e coinvolgendo sempre di più le aziende per far incontrare domanda e offerta.

Nello strumento che, come ha spiegato l'esponente della Giunta, è flessibile e con finalità che possono essere integrate da ulteriori o nuovi fabbisogni, vengono indicati i 13 ambiti entro i quali il piano si sviluppa. Si spazia dalle attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere" che rappresentano la declinazione più ampia del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente, a quelle della formazione continua per le imprese a favore dei lavoratori occupati. Gli ambiti toccano anche i progetti volti a sostenere i processi di creazione di impresa o di ricambio generazionale, le misure a favore dei giovani per il sostegno di percorsi formativi e di accompagnamento dei Neet (Not in education, employment or training) e quelle per la formazione nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo.

Previste, inoltre, le attività formative e di accompagnamento per i cittadini in condizioni di svantaggio, i tirocini estivi, la formazione superiore Its (istruzione tecnica superiore) e Ifts (istruzione e formazione tecnica superiore), l'integrazione dell'offerta delle università della regione, l'incremento dell'apprendimento permanente in settori di sviluppo dell'economia regionale, il rafforzamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale e l'apprendistato ed infine il consolidamento del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.