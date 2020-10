66 anni fa Trieste tornava all'Italia

"Esattamente 66 anni fa Trieste e la zona A ritornarono ufficialmente all’Italia. Dopo il dramma della guerra, delle rappresaglie, delle occupazioni e delle contese internazionali sul capoluogo giuliano e sui comuni di Duino, Aurisina, Sgonico, Monrupino, Muggia e San Dorligo della Valle tornò a sventolare il tricolore. Nell’occsione il presidente della Repubblica Luigi Einaudi si congratulò con i cittadini per la costanza e il coraggio dimostrato, definendoli benemeriti della Patria. Un messaggio per versi attuale: oggi come allora siamo chiamati, qui come nel resto d’Italia, a restare uniti, a non demordere, a tenere duro fin quando la notte della pandemia non sarà passata e torneremo finalmente a vedere l’alba". Lo scrive la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.