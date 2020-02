Proseguire con determinazione a far conoscere a tutto il Paese e all'Europa i sacrifici avvenuti in queste terre a difesa della libertà, spiegando che cosa rappresenta la Brigata Osoppo, per non cadere nel qualunquismo quotidiano rischiando di sottovalutare il significato della lotta di liberazione, frutto del sacrificio e dalla sofferenza di singoli uomini e di intere famiglie che hanno messo a disposizione se stessi per la Patria. E' uno dei concetti espressi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della commemorazione del 75° anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzus, celebrata prima nel cimitero comunale e in piazza a Faedis con il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi e proseguita poi a Canebola nella chiesa parrocchiale con la santa Messa in suffragio dei caduti della Brigata Osoppo celebrata da monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, e accompagnata dalla corale "Chej dai sparcs" di Tavagnacco.

A Faedis nel cimitero comunale la delegazione dell'associazione Partigiani Osoppo (Apo) si è recata sulla tomba di Franco Celledoni, "Atteone", patriota della Brigata Osoppo, ucciso al Bosco Romagno, dove è stata posata una corona d'alloro. A seguire in piazza Primo Maggio l'alza bandiera, l'onore ai caduti e la deposizione di una corona di alloro con gli interventi del sindaco di Faedis e del presidente dell'Apo Roberto Volpetti.

Nella chiesa parrocchiale a Canebola si sono susseguiti gli interventi delle tante autorità presenti a commemorare le vittime, del presidente della Federazione italiana volontari della Libertà Francesco Tessarolo, dei rappresentati il Comune di Boves, località del cuneese che fu teatro nel '43 della prima strage compiuta in Italia dai nazisti, e di Paola Del Din Medaglia d'oro al valor militare. Sulle parole di quest'ultima, che ha sottolineato come si è lottato in nome di un giuramento alla Patria e non per interessi personali, si è soffermato il governatore rimarcando la preziosa testimonianza.

Un messaggio attuale che il governatore della Regione ha fatto proprio ribadendo come, anche nel presente, combattere per la propria comunità significa mettere da parte se stessi per il bene comune; inoltre ha evidenziato come non era liberazione contrapporre alla dittatura nazifascista un'altra dittatura e come per essersi opposti a questo, in nome della libertà, abbiano perso la vita le 17 vittime della Brigata Osoppo.

Il governatore ha infine ricordato le parole di Giovanni Padoan, all'epoca commissario politico della brigata Garibaldi, che si assunse la responsabilità, pur non avendo avuto una parte diretta nell'eccidio, e chiese perdono agli eredi delle vittime, quale dirigente comunista d'allora e ultimo membro vivente del comando raggruppamento divisioni Garibaldi del Friuli: per il governatore un esempio di assunzione di responsabilità, di superamento della storia nell'ottica del bene comune.

Preservare la memoria nel rispetto della lezione della storia. In questo sta l'importanza di essere presenti per ricordare i fatti e la verità inerenti gli eventi di Porzus, a maggior ragione ora che, purtroppo, stanno riemergendo contrapposizioni sulla lettura di quei fatti e si sta affievolendo il senso profondo del percorso di pacificazione che portò all'abbraccio tra l'osovano Don Redento Bello e il garibaldino Giovanni Padoan Vanni; un abbraccio che stava a indicare il riconoscimento delle responsabilità di una frangia dei partigiani garibaldini nell'attacco ai partigiani della Brigata Osoppo.

Nel 75esimo anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzus, oggi monumento nazionale, alla commemorazione a Faedis, presso il monumento ai caduti di tutte le guerre, e poi nella chiesa parrocchiale di Canebola, a margine di una cerimonia largamente partecipata da numerosi rappresentanti non solo dell'associazione partigiani Osoppo-Friuli ma anche delle istituzioni locali, regionali e parlamentari, il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin ha così sottolineato il significato di un appuntamento che non è mera rievocazione, dove la presenza vuole testimoniare adesione ai valori che guidarono i partigiani della Brigata Osoppo, riconoscendo che quei giovani fazzoletti verdi, come anche tanti garibaldini, combatterono per la democrazia e i valori repubblicani, ma anche che l'attacco agli osovani venne da una frangia della Garibaldi convinta che per il Friuli e per l'Italia dovesse esserci un futuro nell'orbita del potere jugolsavo di Tito, nell'ideologia marxista che la storia con il tempo ha dimostrato essere fallimentare.

"Porzüs è uno dei luoghi più altamente simbolici della drammatica complessità della nostra regione, che racchiude le testimonianze più crude delle diverse forme in cui fu declinato il totalitarismo e i contrapposti nazionalismi nel Novecento. Non mi astengo dal chiamarli con il loro nome: nazismo, fascismo, comunismo e stalinismo". Lo ha detto oggi Debora Serracchiani, prendendo la parola nella chiesa parrocchiale di Canebola (Udine) durante la commemorazione del 75/o anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzus.

"Siamo qui per rendere giustizia e mostrare rispetto - ha detto la parlamentare - a vittime innocenti stritolate dai confliggenti obiettivi verso cui spingevano le masse della geopolitica, tra i partigiani di Tito e chi voleva liberarsi dal giogo nazifascista senza rinunciare all'Italia. Il confine orientale, come una faglia tettonica, ha visto drammi e tragedie elevarsi a punte inedite di intensità e ferocia, e dolorosamente trascinarsi ben oltre la fine ufficiale delle ostilità, patendo lacerazioni e contrapposizioni anche nei decenni a seguire".

"A noi è stato dato di ricevere in custodia la memoria di infinite sofferenze - ha continuato Serracchiani - di vite spezzate, di famiglie divise, di odio che non si è ancora estinto, di grandi atti di umana solidarietà e comprensione. A noi è stato dato il compito di ricostruire una convivenza spezzata, riprendere il dialogo interrotto tra vicini, dissipare la diffidenza tra simili, cancellare una malsana sovrapposizione tra lingua, identità e ideologia".

Serracchiani ha citato la Resistenza ricordando "con orgoglio e gratitudine l'esperienza della Zona Libera del Friuli Orientale" in cui le forze unite della 'Osoppo' e della 'Garibaldi' diedero vita a una di quelle "repubbliche partigiane" dove furono gettati i “semi della Costituzione da cui germogliò e prese vita la Repubblica che oggi conosciamo, con i diritti inviolabili scolpiti nelle sue Istituzioni". La deputata ha concluso esortando a "difendere la libertà e la democrazia, ma anche la tolleranza e la solidarietà, senza le quali la nostra amata Repubblica sarebbe un organo freddo di dominio e controllo".

"L'eccidio di Porzûs, nel quale furono trucidati diciassette partigiani della Osoppo colpevoli di non essere comunisti e di combattere per un'Italia libera e democratica, dev'essere conosciuto, ricordato e commemorato senza ambiguità, cautele o tentennamenti di sorta'. Lo dichiara il sindaco di Udine Pietro Fontanini partecipando alle commemorazioni per l'anniversario dell'eccidio di Porzûs.

"Perché la verità - persegue Fontanini - è che, durante quelle tragiche fasi della guerra di liberazione, c'era chi combatteva per l'instaurazione di un ordinamento liberale, fondato sulla rappresentanza politica e sullo stato di diritto, e chi invece lottava per l'instaurazione della dittatura comunista".

"Per fortuna, negli ultimi anni questa fondamentale distinzione è stata recepita dalla storiografia e dalla politica, contribuendo a restituire ai martiri di questo ignobile gesto la giustizia che meritano e per troppo tempo hanno aspettato", conclude il Sindaco.