7milioni di euro per Isontino con concertazione Regione-Enti Locali

“Esprimo grande soddisfazione e riconoscenza verso l’Assessore alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti e plaudo al lavoro svolto dalla Giunta nella concertazione con i Comuni, il cui risultato è stato avvallato e approvato dall’Aula consiliare”.

Queste le parole del Presidente della V Commissione, Diego Bernardis, che aggiunge: “Sono molto soddisfatto per la sensibilità e l’attenzione rivolta al territorio Isontino di cui mi onoro essere rappresentante in seno alla maggioranza. Con l’emendamento normativo 9.1S nella legge di Stabilità collegato al rispettivo articolo, è stata approvata la ripartizione di nuovi contributi frutto del confronto avvenuto alcuni giorni fa con Sindaci, Presidenti Uti e amministratori locali. Ancora una volta, l’ascolto del territorio ha dato i suoi frutti”.

“Nello specifico – continua Bernardis - i Comuni cosiddetti fuori Uti della ex provincia di Gorizia hanno ricevuto nel complesso 1.400.000€ distribuiti tra i Comuni di Savogna d’Isonzo, San Floriano del Collio, Monfalcone, Fogliano Redipuglia e Dolegna del Collio, nell’arco del triennio 2020/2022, per interventi di vario genere, rispettivamente per: ristrutturazione della palestra comunale, viabilità del centro storico, piazza Unità, adeguamenti alla normativa antisismica per scuola primaria e viabilità pedonale e riqualificazione municipio”.

Per quanto riguarda le Uti, anch’esse hanno visto rispettate le proprie istanze: la Uti Collio Alto Isonzo ha ricevuto circa 3 milioni di euro, a partire dal comune di Moraro che potrà investire sul proprio campo sportivo per un ampliamento e per il rifacimento delle tribune, passando per il Comune di Mossa che interverrà sulla scuola primaria, così come il comune di Mariano del Friuli sulla scuola secondaria, mentre a san Lorenzo Isontino si miglioreranno marciapiedi e viabilità e a Farra d’Isonzo attenzione e contributi al Museo della Civiltà Contadina”.

“Per il capoluogo Isontino – fa sapere il consigliere regionale – importanti risorse sono destinate all’istituto Lenassi, a Romans d’Isonzo arriveranno risorse per la scuola primaria e a Medea è previsto un contributo per la ripavimentazione all’Ara Pacis”.

“Grande attenzione è stata rivolta alla Uti Carso Adriatico per totali 2 milioni e 400 mila euro circa, con contributi per San Pier d’Isonzo, Sagrado, Turriaco, Staranzano, Grado, Doberdò del Lago, e un importante investimento in proiezione futura per il Consorzio Culturale Monfalconese”.

“Ancora una volta – conclude soddisfatto Bernardis - questa Amministrazione Regionale ha dato prova di ascoltare i cittadini del territorio, i propri rappresentanti e le rispettive istanze, dimostrano una buona pratica amministrativa, buonsenso e la capacità di saper gestire le finanze a disposizione così come farebbe un buon padre di famiglia.”