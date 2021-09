97 milioni per i bandi Interreg VI-A Italia-Austria

Si apriranno nell'autunno 2022 i primi bandi del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027. Lo ha confermato oggi l'assessore regionale alle Finanze con delega ai fondi comunitari Barbara Zilli alla V Commissione del Consiglio regionale, che ha dato poi il via libera all'unanimità alla proposta dell'esecutivo.

In apertura di seduta, Zilli ha riferito la conferma da parte dell'Unione europea del perimetro geografico del programma già applicato nel precedente settennato. La dotazione complessiva del piano è di 97 milioni, di cui 73 da fondi Fesr e 24 da risorse statali, che andranno a coprire tutto l'arco temporale dal 2021 al 2027.

Nel dettagliare la destinazione delle risorse, Zilli ha ricordato i 20 milioni alle imprese (tramite il Por-Fesr) per innovazione tecnologica, startup, economia circolare, i 20 milioni per il cambiamento climatico, i 15,4 milioni per sviluppo locale, turismo, cultura, multilinguismo e smart villages, i 10 milioni per turismo sostenibile e i 6,7 milioni per la riduzione degli ostacoli transfrontalieri attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione, dei servizi di salute, delle cure e con investimenti sulla mobilità.

Ampia condivisione e un forte orientamento al principio di sussidiarietà sono i metodi scelti per definire le progettualità del piano che è improntato a riconoscere ai territori il compito di definire gli ambiti di intervento.