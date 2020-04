A 901 scuole oltre 4,5 milioni per banda ultra larga

"Grazie alla Lega sono stati sbloccati più di 4 milioni e mezzo di euro (4.505mila euro) per la banda ultra larga nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di uno quota dei 200 milioni di voucher finalmente sbloccati dal governo all'interno degli 1,3 miliardi disponibili. E' un passo fondamentale sia per la formazione degli insegnanti sia per l’innovazione tecnologica dei nostri istituti reso possibile con l'approvazione della nostra risoluzione alla Camera. Esprimo dunque grande soddisfazione per un risultato in cui abbiamo sempre creduto sollecitando il coinvolgimento delle Regioni all'interno del Cobul con l'assessore friulano Sebastiano Callari". Così la deputata friulana della Lega, Vannia Gava.