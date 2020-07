A Cividale la sede di Fratelli d’Italia Forum Iulii

Sabato scorso a Cividale del Friuli, in piazzetta Garibaldi 26, è stata inaugurata, rispettando tutte le norme previste per la sicurezza Covid-19, la sede locale del Movimento politico Fratelli d’Italia che, in questo momento, vanta il 15% dei sondaggi nazionali.

Dunque, dopo la fondazione del Circolo avvenuta nel corso del 2019, ora nella città ducale sarà attiva anche la sede, dove il direttivo e i militanti incontreranno settimanalmente i cittadini che volessero segnalare problematiche amministrative, economiche, ambientali, culturali, sportive e assistenziali.

All’inaugurazione sono intervenuti il consigliere comunale Davide Cantarutti, il coordinatore provinciale Gianni Candotto, il consigliere regionale Leonardo Barberio, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro, i membri dell’Assemblea nazionale Ugo Falcone e Franco Baritussio, mentre il messaggio finale da parte della presidenza nazionale di Giorgia Meloni è stato portato dal deputato Walter Rizzetto (coordinatore regionale) che ha lodato lo "spirito di gruppo e il grande lavoro fatto negli ultimi mesi per creare una squadra per le prossime elezioni comunali a Cividale che sarà senz’altro protagonista". Hanno portato un indirizzo di saluto anche l’attuale vice sindaco Daniela Bernardi (per l’Amministrazione comunale) e il deputato forzista cividalese Roberto Novelli.