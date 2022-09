A Claut nuovi collegamenti turistici e forestali

Prosegue speditamente e con successo il processo di miglioramento delle offerte turistiche e promozionali dell'alta Valcellina e, in particolare, del Comune di Claut.

Nel fine settimana sono giunte due comunicazioni ufficiali su contributi ottenuti dall'amministrazione comunale in seguito alla concertazione con la Regione Fvg, per mezzo della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio, per un importo complessivo di 1,163 milioni di euro, una cifra davvero significativa.

La prima opera che potrà essere completata con questi fondi è un collegamento con la Carnia, e il Fornese in particolare, grazie a una pista per mountain bike. L'importo concesso per i lavori è di 533 mila euro. "Riteniamo si tratti di un importante collegamento turistico, che ci avvicinerà direttamente con l’area fornese, creando molte opportunità di sviluppo – ha ricordato il sindaco Gionata Sturam -: grazie a questa iniziativa, ci sarà un ulteriore avvicinamento a una zona che da sempre è "collegata" dal punto di vista delle bellezze paesaggistiche e della promozione, facendo parte come noi del Parco naturale delle Dolomiti friulane. Dobbiamo pensare a una promozione molto più ampia di quello che era il pensiero di un tempo in cui si ipotizzava un visitatore stanziale. Il turista - che qui da noi arriva spesso anche dall'estero, basti pensare alle folte colonie di danesi giunte anche quest'estate - ha una visione ampia del suo raggio di azione durante le vacanze e ipotizzare dei tracciati che permettano l'interconnessione, in sicurezza, tra vallate diverse, crea un circuito virtuoso di cui poi beneficerà il settore ricettivo e ristorativo, con ricadute benefiche anche per l'indotto e, quindi, per l'occupazione in montagna".

Il secondo contributo concesso dalla Regione, sempre per il tramite della Comunità di Montagna, è di 630 mila euro e servirà per il completamento e il miglioramento della viabilità forestale, considerando i boschi di vitale importanza per l’intera comunità.

"Anche in questo caso ci sono due obiettivi da raggiungere: avere una viabilità forestale in ordine significa prevenire problematiche future anche di smottamenti e di tenuta idrogeologica, ma anche garantire manutenzione e sfruttamento della risorsa boschiva – ha concluso il primo cittadino clautano -: Inoltre, nel solco del discorso fatto prima sulla promozione allargata e condivisa, permette di continuare a lavorare per ottenere importanti traguardi per l’intera comunità in termini di fruibilità di alcune aree, che rendono il territorio dell'alta Valcellina unico, come del resto attesta il blasone concesso dall'Unesco alle Dolomiti come Patrimonio dell’Umanità”.