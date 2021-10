A Codroipo 'Friuli, lavoro, ambiente'

'Friuli, lavoro, ambiente' è il titolo dell’incontro organizzato dal Patto per l’Autonomia, in programma venerdì 29 ottobre, alle 18.30, nella sala Abaco, in Corte Italia, a Codroipo. Riflessioni attorno al libro “L’uomo che camminava sui pezzi di vetro” di Roberto Muradore, una sorta di viaggio nel Friuli lavoratore attraverso la quarantennale esperienza nel sindacato dell’autore.

Dialogano con Muradore: Eleonora Frattolin, portavoce del Comitato ABC – Ambiente Bene per le Comunità; Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale; Giacomo Trevisan e Sonia Zanello, consiglieri comunali a Codroipo. Introduce e modera Rossella Malisan, componente del direttivo del Patto per l’Autonomia e consigliera comunale a Bertiolo.

Ingresso libero e gratuito con mascherina e Green pass, secondo le normative vigenti.