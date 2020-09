A fine settembre ripartono i lavori in Aula

Tre disegni di legge (ddl), tra i quali le nuove disposizioni in materia di Lavoro, e altrettante proposte di legge (pdl) caratterizzeranno dal 29 settembre al 1 ottobre la ripresa dei lavori d'Aula del Consiglio regionale Fvg dopo la pausa estiva.

Lo ha stabilito la conferenza dei Capigruppo, coordinata dal presidente dell'Assemblea legislativa, approvando un calendario fitto che, al di là del provvedimento sull'occupazione (ddl 105), nel corso delle tre giornate prevede anche l'esame del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 (ddl 97), la pdl 43 su Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Fvg, l'abbinata invecchiamento attivo con prevenzione della solitudine contenuta, rispettivamente, nel ddl 91 e nella pdl 11 e, infine, la pdl 87 per l'Istituzione del Fondo sostegno ai Comuni fino a 5.000 abitanti per i permessi lavorativi dei sindaci nell'emergenza Covid-19.

I Capigruppo hanno inoltre approvato anche una bozza di calendario d'Aula fino a chiusura d'anno che, al momento, dopo la sessione di fine mese ne contempla altre due a ottobre (14-15 e 27-29) e una a novembre (17-19) prima dell'appuntamento con la Stabilità 2021 programmato dal 10 al 17 dicembre.