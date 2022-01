A Fiume Veneto Sistema di Gestione sulla Sicurezza sul Lavoro

La giunta comunale, durante la seduta del 31 dicembre scorso, ha approvato l’implementazione al comune di Fiume Veneto di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) basato sulle linee guida UNI-INAIL. Realizzate da un gruppo di lavoro costituito da organizzazioni sindacali, datoriali e di normazione, queste Linee Guida definiscono le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

“Applicare un sistema di gestione – dichiara l’assessore Michele Cieol - significa adottare regole organizzative, chiare e finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro prefissati, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei rischi.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è ormai parte integrante della quotidiana gestione delle organizzazioni, anche oltre gli obblighi normativi, e coinvolge sia il settore pubblico, sia quello privato. Come ha ricordato anche il Presidente Mattarella in occasione dell'ultima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, uno Stato democratico deve consentire a ognuno di svolgere la propria attività lavorativa, tutelandone la salute e assicurandone lo svolgimento nella più totale sicurezza.

L’implementazione e il mantenimento nel tempo del sistema– conclude Cieol -, ci permetterà inoltre di usufruire dal 2022 della riduzione dei contributi che il Comune versa ogni anno all’INAIL, risorse che verranno reinvestite per innalzare ulteriormente gli standard interni."