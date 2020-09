A Gorizia delegata di quartiere per Sant'Andrea

La consigliera comunale Nicol Turri, originaria di Sant’Andrea, ha da poco ottenuto la delega dal Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, come delegata del quartiere. “Sono a disposizione per portare avanti le richieste di Sant'Andrea”, evidenzia Turri. “Sto lavorando in maniera capillare per portare la voce dei cittadini del quartiere in Comune, in considerazione poi dell'attenzione che il Sindaco sta imprimendo a favore delle varie zone della città ed è proprio da qui che nasce la mia delega”.

“Sono già state portate avanti delle proposte e ho segnalato alcuni spunti da approfondire. Nel merito, assieme al vice sindaco Ceretta, che ringrazio della disponibilità, sto cercando di organizzare un sopralluogo per alcune richieste espresse dai cittadini come l'inserimento del senso unico in via Monte Festa in uscita in via San Michele, l'aggiunta di ulteriori para-pedoni in via Reggimento Piemonte Reale, analizzare la possibilità di inserire alcune zone a 30 (già effettuati i controlli sulla velocità) e altre".