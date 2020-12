A Gorizia e Nova Gorica le congratulazioni dei due Presidenti

Per la scelta di Gorizia e Nova Gorica come capitale della cultura europea 2025, arrivano le congratulazioni congiunte dei Presidenti della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana, Borut Pahor e Sergio Mattarella.

Siamo entusiasti che Nova Gorica e Gorizia saranno “Capitale Europea della Cultura 2025” con il progetto “Go! Borderless”. Questo è un meraviglioso esempio della costruzione di un futuro comune nell’Unione europea. L’identità europea comune nasce valorizzando la cooperazione e l’armonia delle diverse lingue e culture che la arricchiscono.

Ci congratuliamo con entrambe le Gorizie e ci auguriamo che attraverso questo progetto approfondiscano il processo di cooperazione nello spirito di “Due Gorizie – una città”.

Dopo il potente gesto compiuto dai due Capi di Stato il 13 luglio a Basovizza, quando si strinsero la mano davanti ai due monumenti che ricordano le vittime italiane e slovene, continua, quindi, la stretta sinergia tra Mattarella e Pahor.

"Un grazie di cuore, hvala lepa, al Presidente Sergio Mattarella e al Presidente della Repubblica di Slovenija Borut Pahor per aver sempre lavorato, in sintonia con il territorio che vive al confine tra i nostri due Paesi, per costruire una identità condivisa che possa trasformare le ferite della storia in uno straordinario esempio di pace e di spirito europeo. Con questi valori è nata l'idea di portare a Nova Goriča e Gorizia la Capitale europea della cultura del 2025. I Presidenti Mattarella e Pahor ne comprendono la grandissima importanza e sono certo che continueranno a spendersi per sostenere questo territorio e i tanti progetti di collaborazione transfrontaliera che lo animano. Gorizia e Nova Gorica, città sorelle in Europa, vi devono imperitura riconoscenza per questo supporto". Lo dichiara il deputato goriziano di Forza Italia Guido Germano Pettarin.