A Gradisca il Garante per i diritti

Il Consiglio Comunale di Gradisca d’Isonzo ha approvato all’unanimità l’istituzione di una figura particolare, ovvero quella del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. Decisione trasversale, votata nella seduta del 17 dicembre sia da maggioranza che opposizione, e che arriva a ridosso dell’apertura del Cpr e dell’arrivo dei primi tredici ospiti al suo interno.

“Si tratta di una figura di elevato profilo e di elevata competenza che sarà selezionata in base alle manifestazioni di interesse che arriveranno – rileva il sindaco, Linda Tomasinsig – e avrà il compito di vigilare sulle condizioni sulla struttura del Cpr. In particolare, sulla tutela delle persone trattenute ma anche sulle condizioni e sulla qualità della vita all’interno. Questa figura si propone di collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni, quindi in collaborazione con la prefettura e le forze dell’ordine. Tra gli impegni anche quello di relazionare costantemente sul proprio operato al consiglio comunale e, annualmente, anche alla cittadinanza. In questo modo desideriamo portare un contributo al miglioramento delle condizioni di trattenimento delle persone all’interno di quella struttura che in passato è stata scenario di azioni gravi, dalla violenza all’autolesionismo fino alla morte di una persona. Il consiglio ha dato questo segno all’unanimità anche per abbassare i toni sulla struttura e cercare di aiutarne la gestione”.

Anche chi, in sede di consiglio, ha portato i propri dubbi li ha visti risolti: ecco che tutti, dunque, da destra a sinistra, hanno approvato il progetto. Il garante, per statuto, è “un organo monocratico che svolge i compiti e le funzioni previsti dal regolamento in piena libertà e indipendenza”. A seguito delle candidature le persone in possesso dei requisiti il Consiglio Comunale eleggerà con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri un candidato. La carica del garante sarà di tre anni e per poter partecipare è necessario essere un cittadino italiano o dell’Unione Europea ma residente in territorio regionale. I candidati devono offrire “la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni, sia per la comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, nella realizzazione di attività sociali negli Istituti penitenziari, negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, nei centri per l’immigrazione, o in enti simili sia per le e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti”, si legge nel regolamento. Non si potranno presentare i membri dei consigli, di giunte comunali o eletti ad elezioni regionali, politiche, europee e coniugi degli stessi.