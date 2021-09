A Link si parla di emergenza Afghanistan

L’infanzia in fuga degli ultimi giorni di Kabul: "C’è evidenza di molti minori non accompagnati nei pressi dell’aeroporto, bambini e bambine che hanno perso tutto e sono stati spettatori di violenze inaudite. In Afghanistan quasi 10 milioni di bambini hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari. Se non si interverrà tempestivamente 1 milione di bambini sotto i 5 anni saranno a rischio di vita a causa della malnutrizione acuta grave".

Lo ha spiegato il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini, ricordando che in Afghanistan oltre 4 milioni di minori non vanno a scuola e 300mila sono i bambini in fuga che hanno bisogno di tutto e che senza protezione rischiano reclutamento, violenze e matrimoni precoci. Dell’emergenza Afghanistan, degli scenari globali e dell’allarme per l’infanzia rimasta senza protezione nel Paese si parlerà all’8^ edizione di Link Festival, in programma da giovedì 2 a domenica 5 settembre nella Fincantieri Newsroom di Trieste.

A cominciare dall’evento inaugurale, giovedì 2 settembre alle 19, con la 10^ edizione del Premio FrulAdria Testimoni della Storia assegnato al Direttore del quotidiano La Repubblica Maurizio Molinari, in dialogo con il Presidente ISPI e Fincantieri Giampiero Massolo e con il direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo Omar Monestier. La drammatica situazione in Afghanistan sarà al centro anche della consegna del Premio UNICEF al Direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio: sabato 4 settembre, dalle 11, proprio le grandi questioni internazionali e umanitarie che ruotano intorno all’emergenza afghana saranno al centro del dialogo fra Tarquinio e il portavoce UNICEF Andrea Iacomini, condotto dalla giornalista Fabiana Martini. E domenica 5 settembre, dalle 17, i riflettori si sposteranno su un noto musicista e direttore d’orchestra italiano, Beppe Vessicchio, Ambasciatore UNICEF, che si confronterà con Giuseppe Magro, presidente della sezione italiana di IAIA, e con il Direttore Generale UNICEF Italia Paolo Rozera, Conduce l’incontro la giornalista Roberta Ammendola del “Caffè di Rai1”.

Curato da Francesca Fresa con il direttore editoriale Giovanni Marzini, Link Festival è organizzato da Federico Prandi per la Prandicom Comunicazione & Marketing, in partnership con Fincantieri, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la coorganizzazione del Comune di Trieste, con il sostegno inoltre della Fondazione CRTrieste, di Crédit Agricole Friuladria, sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo, entrambi con postazioni speciali per interviste, dirette e collegamenti. Link Festival sarà accessibile gratuitamente per tutti, dietro presentazione del green pass, con prenotazione obbligatoria per ogni singolo appuntamento presso gli sportelli Ticket Point a Trieste in Corso Italia, da lunedì a sabato (h. 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.00) e, da giovedì 2 settembre, per tutta la durata del festival, anche presso il desk Ticket Point all'ingresso della Fincantieri Newsroom, dove si potranno anche effettuare prenotazioni last minute per i posti ancora disponibili, 30 minuti prima dell’inizio di ogni incontro. Info e aggiornamenti: linkfestival.it