A Maniago specialisti in gestione delle acque e risanamento ambientale

“Il nuovo indirizzo Gestione Acque e Risanamento Ambientale che sarà avviato all’Istituto Torricelli di Maniago per l’anno scolastico 2022/23 è un passo avanti notevole per la formazione in Regione”, commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso.

“Si tratta di un corso di studi unico nel suo genere nel nostro territorio e in linea con il nostro pensiero sull’ambiente e sulla formazione di personale specializzato su un tema che riguarda il nostro futuro. Questa offerta scolastica colloca il Friuli Occidentale fra le eccellenze formative a livello nazionale”.

“La difesa dell’ambiente è un tema centrale per Fratelli d’Italia che, in Regione, con il nostro assessore all’ambiente Fabio Scoccimarro, sta portando avanti con progetti molto interessanti. Questo indirizzo darà molti sbocchi lavorativi ai diplomati in settori strategici degli enti pubblici, quali Comuni, Regioni, Amministrazioni statali ed enti privati che si stanno specializzando in questo ramo oltre al proseguimento degli studi in Università e Its”, conclude Basso.