A Melbourne incontro tra Famiglia Istriana e Fogolar Furlan

"I nostri corregionali all'estero, e l'Australia ne è certamente un valido esempio, svolgono un ruolo importante come ponte per il collegamento con la nuova generazione di emigranti che cerca impiego nei settori delle nuove tecnologie, delle progettazioni e non da meno della ristorazione, capace di esaltare prodotti e cucina italiana".



Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, in occasione di uno degli ultimi appuntamenti del viaggio in Australia, tra Sydney e Melbourne, organizzato dall'associazione Giuliani nel Mondo per mezzo del presidente Dario Locchi e del vicepresidente Eugenio Ambrosi per i festeggiamenti dei 50 anni del Trieste Social Club e del Famiglia Istriana Social Club appunto di Melbourne, a cui ha preso parte anche il consigliere regionale Giuseppe Ghersinich.



Ed è proprio quest'ultimo ad aver rilevato che la missione della delegazione regionale ha avuto un significato molto importante sul piano degli affetti perché "nei circoli australiani di Trieste e dell'Istria ho sentito, come appartenente a una famiglia originaria di Pisino, un attaccamento alle radici, un richiamo alla storia individuale e ai collegamenti con l'area Giuliana veramente inaspettato. Pur essendo lontani dalla regione di origine della propria famiglia e dall'Istria da più di 50 anni - ha detto Ghersinich -, mantengono vivi i legami con i parenti e vengono seppur non di frequente in FVG".



"L'unione nonostante la grande distanza e il senso di appartenenza - ha aggiunto Zanin - oggi sono molto favoriti da Internet e dalla digitalizzazione di quotidiani e periodici, in modo particolare 'Il Piccolo' e 'Il Messaggero Veneto'". "Per quanto riguarda gli istriani - così ancora Ghersinich -, non va dimenticato che diversi di loro sono partiti per l'Australia in nave, inviati direttamente dai campi profughi aperti in diverse regioni a seguito dell'esodo dei 300.000 italiani avvenuto a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale e negli anni ad essa successivi".



La missione del Consiglio regionale si è dunque conclusa con un doppio incontro con il Famiglia Istriana Social Club e il Fogolâr Furlan di Melbourne, guidati rispettivamente da Edoardo Vorano e Peter Muzzolini. Le due associazioni di corregionali hanno una propria sede e raggruppano diverse centinaia di giuliani e friulani, prevalentemente di prima generazione arrivata in terra australiana con i genitori negli anni '50 e '60 e che ha saputo costruire un futuro ai figli grazie a lavori nel settore edile, delle costruzioni infrastrutturali e in quello meccanico. L'alto costo della manodopera ha allontanato da alcuni anni imprese importanti del settore automobilistico e non solo, che hanno delocalizzato in Cina e altri Paesi del Sud-Est asiatico. Gli italiani a Melbourne, che ospita la più grande comunità del nostro Paese in Australia, sono circa 400.000 su una popolazione che sfiora i 5 milioni di abitanti in continua crescita anche in virtù di una immigrazione molto rilevante di cinesi.