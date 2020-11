A Monfalcone arriva il droga-test

Continua la battaglia del Comune di Monfalcone contro l'uso e la vendita di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza. Proprio per dare seguito a una delle mission indicate dal sindaco Anna Maria Cisint, la Polizia Locale, comandata da Rudi Bagatto, si è dotata in questi giorni di un nuovo “drug screen”, ovvero di un test a reagenti chimici in grado di individuare nella saliva microscopiche quantità dei narcotici più diffusi, come cocaina, marijuana, anfetamine e oppiacei.

La raccolta della sostanza avviene attraverso un sottile tampone e un contenitore/fiala contagocce, che consente di conservare il campione per eventuale conferma legale, eliminando anche il problema di errate interpretazioni. Lo strumento consente peraltro di rilevare più droghe con un solo prelievo.

Il controllo degli automobilisti consumatori di stupefacenti presenta spesso difficoltà, ma con questo sistema le pattuglie potranno velocizzare le operazioni e controllare i conducenti sospetti in tempo reale. In caso positivo, gli agenti potranno accompagnare il fermato in ospedale per eseguire prelievi e analisi, così come prevede la procedura del Codice della strada. L’apparecchiatura è a disposizione anche delle altre forze di Polizia.