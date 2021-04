A Monfalcone e Trieste il tour nazionale Ugl

Oggi fa tappa in Fvg, alle 15 in piazza Unità d’Italia a Trieste e alle 17.30 alla Fincantieri di Monfalcone, la 23esima tappa del tour itinerante promosso dall’Ugl, a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto “Il Lavoro Cambia anche Noi!”.

Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo l’Italia e che si concluderanno sabato 1 maggio a Milano. L’obiettivo è quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con una crisi economico-sociale che sta acuendo le disuguaglianze.

L’idea nasce dalla volontà dell’Ugl di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese. Presenti Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e Roberta Vlahov, segretario regionale Ugl Friuli Venezia Giulia.

“Siamo qui a Trieste per ribadire la centralità del welfare territoriale. I servizi di prossimità in Italia purtroppo differiscono parecchio fra loro, una differenza non solo fra Regioni ma anche fra i diversi distretti regionali”, hanno detto Capone e Vlahov. “Come Ugl portiamo in piazza il principio dell’equità territoriale che passa necessariamente dal potenziare l’infrastruttura immateriale dei servizi sociali attraverso l’approvazione dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazione) così come l’implementazione dei servizi territoriali rivolti alla comunità che potrebbero aumentare la coesione sociale riducendo il gap fra centro e periferia supportando di fatto le famiglie e interi quartieri che ancora oggi sono deprivati dei servizi minimi essenziali”.

“Siamo qui a Monfalcone perché in questo anno di pandemia il suo polo industriale e portuale e con i essi i lavoratori hanno subito una forte crisi in termini economici e di lavoro”, hanno poi detto i due segretari. “Il porto è un hub strategico che, secondo le ultime stime dell’Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico orientale, ha avuto nel 2020 una flessione delle movimentazioni di merci pari al 28%. Questa crisi si ripercuote su tutto il tessuto industriale della città e mette in fibrillazione i lavoratori che scontano sulla loro pelle le difficoltà del momento e le incertezze che questa pandemia ha inevitabilmente acuito”.

“L’Ugl è accanto ai lavoratori e ribadisce che per superare le insicurezze è necessario favorire un nuovo impulso economico che permetta di garantire occupazione, sicurezza e certezza nel futuro che sono le esigenze primarie dei tessuti produttivi”.

Dopo Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Matera, Brindisi, Bari, Campobasso, San Salvo, Pescara, L’Aquila, Frosinone, Fiumicino, Cagliari, Rieti, Terni, Arezzo, Firenze, Casette D’Ete, Ancona, Ferrara, Venezia, Trieste e Monfalcone il viaggio lungo le realtà italiane proseguirà a Verona, Trento, Riva del Garda, Genova, Aosta, Torino e Milano.