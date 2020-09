A Monfalcone il ricordo dell'impresa di Fiume

L'impresa di Fiume va vista come uno degli ultimi sussulti della stagione risorgimentale italiana. Un'azione legata idealmente alle pulsioni patriottiche della Prima guerra mondiale e non a quello che negli anni seguenti sarà e farà il fascismo. Lo ha detto oggi a Monfalcone l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, nel corso della cerimonia dedicata all'impresa di Fiume guidata da Gabriele D'Annunzio.

Come ha spiegato Callari, ricordiamo D'Annunzio come uno dei maggiori esponenti della letteratura italiana del secolo scorso che, con le sue gesta, interpretò un'idea di identità nazionale per certi aspetti in parte ancora attuale. Ciò, come ha sottolineato l'assessore, non significa rimettere indietro le lancette della storia rivendicando territori la cui perdita appartiene al passato, quanto piuttosto conferire la giusta dignità all'impeto ideale di quello slancio sincero e appassionato.

Questo ricordo, come ha concluso il rappresentante dell'Amministrazione regionale, non può essere associato ad alcuna nostalgia per il 'ventennio', perché il contesto valoriale nel quale oggi ci riconosciamo è quello in cui democrazia e libertà rappresentano dei principi irrinunciabili.

È necessario andare oltre gli egoismi degli Stati e immaginare un'Europa non della finanza o delle banche, ma unicamente dei popoli e delle comunità. Ed è certo che la Lega Nazionale e la comunità italiana di Fiume fanno parte a tuttotondo della comunità dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerso oggi a Monfalcone nel corso dell'intervento del presidente del Consiglio regionale Fvg Piero Mauro Zanin in occasione della cerimonia. È stato anche aggiunto che l'impresa dannunziana, molte volte sottovalutata e spesso male interpretata, va ricordata e tenuta nella memoria collettiva per alcuni valori fondamentali che conteneva: l'attuazione di uno stato sociale ancora oggi inattuato, il diritto all'istruzione, la previdenza sociale, salari giusti e l'assistenza sanitaria per tutti. Cose che, nella sostanza, non sono state ancora concretizzate.

L'importanza e l'innovazione di quell'esperienza, dunque, sono legate a un'Italia maltrattata alla fine della Seconda guerra mondiale, titubante nello Stato ma forte nell'identità. Una spedizione che inizialmente non era stata cruenta e che la gente di Fiume aspettava e sentiva nelle proprie corde morali. Va data perciò giustizia alla storia, anche dal punto di vista di quei giovani granatieri che si mossero al fianco di D'Annunzio, come Attilio Adami di Udine. Iniziative come quella odierna permettono di affrontare nella maniera corretta la volontà e la cultura quale risposta alla crisi dell'Europa.