A Monfalcone in arrivo nuovi agenti della Polizia Municipale

Sono stati assunti sei nuovi dipendenti del corpo di polizia municipale che vanno a incrementare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio monfalconese. Ai 30 agenti presenti vanno, così, ad aggiungersi sei nuovi assunti selezionati attraverso il bando di concorso pubblico durante l’anno 2020.



Questa scelta va ad aggiungersi alle numerose iniziative già messe in atto per incrementare la sicurezza della città di Monfalcone. Erano presenti alla presentazione il sindaco Anna Cisint, il segretario Luca Stabile, il comandante della Polizia Rudi Bagatto e l’assessore Massimo Asquini. Durante l’incontro il sindaco si è soffermato sull’importanza di aumentare e mantenere la sicurezza della città attraverso l’implementazione dell’organico delle forze dell’ordine, un’opera che in questi anni ha visto lo sviluppo di un sistema integrale di videosorveglianza e che ora viene ulteriormente supportato dall’assunzione di nuovi collaboratori.



Il sindaco ha voluto ribadire come l’attività della polizia locale monfalconese abbia avuto un grande impatto sulla percezione della sicurezza dei suoi abitanti e come un atteggiamento di fermezza, ma allo stesso tempo di vicinanza e rispetto, abbia aiutato ad accrescere la sensazione di sicurezza che hanno i cittadini nei confronti di Monfalcone. Sulla base di questo ha chiesto ai nuovi agenti di seguire questo comportamento e di dimostrare la voglia e la determinazione di rendere il territorio sempre più agevole.