A Monfalcone scatta il 'Grande Fratello' di Cisint

"Nasconditi, il drone del Grande Fratello di Cisint ti guarda. Soldi buttati via, o peggio usati per uno strumento che potrà entrare nella privacy di ogni cittadino monfalconese. È questa la sicurezza? No, è solo propaganda, e anche pericolosa. Neanche negli anni del terrorismo si è arrivati a tanto, e più le forze dell'ordine spiegano che la criminalità è in calo più la Lega spreca i soldi pubblici in armamentari inutili. Cisint si fermi: non siamo in uno Stato del Grande Fratello". Così il segretario provinciale del Pd Diego Moretti commenta la presentazione, da parte del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, di un drone di ultima generazione di cui sarà dotata Polizia locale, finanziato con i fondi regionali per la sicurezza.

Per Moretti "siamo al delirio securitario: in Comune sapranno cosa succede nelle case di Monfalcone, scoveranno chi butta le cicche per terra, o chi mangerà un panino a Panzano (magari perché la ditta del subappalto fa pagare al lavoratore la mensa), o chi si fa una birra o un calice fuori dal bar. Questi gli scopi del super drone al calore termico e spia al servizio della sindaca pistolera. Dopo le armi ai vigilantes (non addestrati a questo) e dopo le polizie surrogate - conclude Moretti - siamo proprio messi male".

La replica di Cisint

Non si fa attendere la risposta della prima cittadina. "Altro che grande fratello, il drone di ultima generazione su cui potrà contare la Polizia locale di Monfalcone rappresenta un importante arricchimento delle dotazioni per la sicurezza del territorio e, grazie alle sue caratteristiche, ovvero una telecamera termica, sarà di cruciale importanza anche nel caso di incendi o per la ricerca di persone scomparse da parte delle forze dell’ordine", sottolinea il sindaco Cisint, ribadendo la fondamentale utilità del nuovo strumento.

“Siamo di fronte alla solita pagliacciata di chi ha saputo solo distruggere e accettare gli eventi senza dare sicurezza e garanzie ai propri cittadini”, continua Cisint. “Noi con le forze dell'ordine abbiamo un programma che agisce su vari fronti e che può contare anche sulla videosorveglianza. Questo drone ci darà la possibilità di trovare persone scomparse e monitorare situazioni complesse, inoltre sarà a disposizione delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per l'antincendio”.

Il drone - ricordano dal Comune - è dotato di una telecamera molto potente e ad alta risoluzione, può arrivare fino a un chilometro in altezza e fino a cinque in lunghezza, anche sotto la pioggia. Ha inoltre luci per la visione notturna, un altoparlante e una telecamera termica, per individuare eventuali focolai nel caso di incendi o per aiutare le forze dell’ordine o gli operatori dei vigili del fuoco o della protezione civile nella ricerca di persone scomparse e raggiungerle anche in zone desolate. Non sarà peraltro di esclusivo utilizzo a Monfalcone, ma tutti i Comuni del Fvg potranno chiedere, nel caso di necessità, il suo impiego.

"L’innovativa strumentazione, costata insieme ai corsi di preparazione per tre agenti di Polizia locale diecimila euro, è stata finanziata con i fondi regionali per la sicurezza", ricorda Cisint. "Tre operatori sono stati, appunto, preparati per l’impiego del drone, con due brevetti, uno dei quali consente il volo anche nelle zone cosiddette“critiche nel caso di necessità".