A Monfalcone si parla di comunità energetiche

Si parlerà di Comunità energetiche, lunedì 6 giugno, alle 17.30 a Monfalcone, al Caffè Corso. Interverranno il deputato Luca Sut, vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera, assieme ai consiglieri, regionale e comunale, Cristian Sergo e Gualtiero Pin, e a Cristiana Morsolin, candidata sindaco del comune goriziano che il MoVimento, con la sua lista, sosterrà alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

"Da anni ormai ci battiamo per affermare questo nuovo modo di fare energia attraverso l'autoproduzione da fonti rinnovabili, in grado di contrastare la povertà energetica che, in tempi di crisi come quelli che attraversiamo, è tornata prepotentemente in primo piano” afferma Sut.

"Le Comunità energetiche sono uno strumento importante per arginare il caro bollette che oggi colpisce soprattutto le famiglie economicamente più fragili. Uno strumento - prosegue Sut - che lo scorso anno è stato definito sul piano regolatorio, portando alla formazione delle prime Comunità in Italia. E con il Piano nazionale di ripresa e resilienza avremo a disposizione risorse utili a installare circa 2.000 Mega Watt di nuova capacità".

"Stiamo quindi portando informazione sui territori, affinché sempre più cittadini conoscano e scelgano di costituire Comunità energetiche, anche sulla scorta della proposta di legge regionale presentata di recente a prima firma del consigliere M5S Sergo – conclude il portavoce -. Un'iniziativa che si aggiunge ad altre intraprese a favore della transizione ecologica, come la norma sugli incentivi per le batterie di accumulo di energia da impianti fotovoltaici e la proposta di istituzione del Reddito energetico regionale”.