A Moruzzo, contributi alle attività produttive

Il Comune di Moruzzo, in un particolare momento di difficoltà, ha recentemente pubblicato un bando sul proprio sito web che mette a disposizione contributi per le attività produttive che hanno subito una contrazione dei loro volumi d'affari in seguito al Covid-19.

Il Sindaco Albina Montagnese ha precisato che le attività che ne beneficieranno sono sopratutto quelle dei settori legati alla ricettività e al piccolo commercio che hanno subito le difficoltà maggiori durante la pandemia.

L'Assessore alle Attività Produttive e Vicesindaco Enrico Di Stefano sottolinea come "questa misura, con un plafond di 20mila euro, va a sommarsi a quelle già prese a favore delle piccole attività nel corso della pandemia, con l'azzeramento delle tasse sull'occupazione suolo pubblico, la riduzione al 90% della tassa rifiuti. Un bando a cui ci auguriamo che tutte le attività partecipino, che speriamo sia di sollievo anche per l'impennata dei prezzi delle materie prime che sta caratterizzando questo fine 2021".

Le domande di contributo andranno presentate al Comune entro giovedì 30 dicembre.