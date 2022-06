A Pasiano insediato il Consiglio comunale dei ragazzi

Il Consiglio comunale di Pasiano di Pordenone ha espresso un sentito ringraziamento al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per il biennio 2021/2023 che, eletto lo scorso dicembre, ha potuto insediarsi (per motivi di tutela sanitaria dovuti alla pandemia) solamente il 30 maggio. Durante la cerimonia ufficiale è stato suonato l’inno nazionale e poi i ragazzi hanno presentato il loro programma elettorale.

Il Ccr è composto da 12 consiglieri, compreso il sindaco dei ragazzi, Lorenzo Buriola. Vice è Samanta Pessa. I dieci consiglieri: Anis Bejtulai, Serena Vitiello, Gioia Calderan, Angelica Zilli, Camilla Rizzi, Nathan Colledan, Stella Battiston, Samantha Chioran, Chiara Giordano e Leonardo Catto.

Per i giovani è stata la prima occasione per incontrare Giunta e consiglieri comunali mentre tra loro si erano già incontrati quasi una decina di volte. Già da alcuni anni il Ccr è molto presente e parte attiva delle attività promosse dal Comune in quanto l’amministrazione ha sempre creduto nell’importanza di promuovere la cittadinanza attiva, o attivismo civico, e di sviluppare sinergie e collaborazioni ascoltando le loro opinioni e tenendone conto.

Ai 12 componenti è stato donato un marsupio e un cappellino con il logo del Comune e una copia della Costituzione italiana.

Il programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni aveva per slogan “Mano nella mano lavoriamo per Pasiano”, con l’intento comunicativo che con la collaborazione di tutti sia possibile raggiungere gli obiettivi considerati difficili da realizzare.

1. Per lo “Sport e il tempo libero” i coetanei saranno incoraggiati a cimentarsi in una disciplina, creando occasioni di incontro con le associazioni sportive del territorio. Altro tema è l’inclusione che sarà incentivata tramite incontri dimostrativi e conoscitivi con attività sportive per diversamente abili.

2. Per la “Cultura” saranno organizzati corsi di primo soccorso, istituiti un’orchestra della scuola e un club di lettura in orario extra scolastico in biblioteca. I ragazzi, inoltre, hanno in mente di utilizzare gli ambienti scolastici per attività ricreative e non utili agli alunni e, nello specifico, avere la possibilità di realizzare dei murales per abbellire maggiormente la struttura scolastica.

3. Per l’“Ambiente” la promessa è di organizzare un laboratorio pomeridiano di orto-giardino dove imparare le tecniche di coltivazione delle piante e studiarne le caratteristiche. Inoltre, i ragazzi propongono di aggiungere distributori per l’erogazione dell’acqua e di rendere più accattivanti i bidoni del riciclo dei rifiuti.

4. Per il “Sociale” saranno pianificati incontri con le associazioni di volontariato della zona, un mercatino dell’usato per raccogliere fondi da devolvere alle associazioni e realizzate delle magliette con nome e logo della scuola da indossare nelle varie manifestazioni (marce, gare sportive, concerti, eccetera).

Il Consiglio comunale dei ragazzi dà voce ai bambini e ragazzi della città e favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale. È composto da rappresentanti che vengono nominati in ogni scuola partecipante e sono i portavoce dei propri compagni di classe. Ogni anno viene scelta una nuova tematica, da sviluppare e condividere durante l’anno scolastico. Il Ccr prevede la partecipazione attiva delle scuole e il potenziale coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso interventi del sindaco, degli assessori e dei facilitatori direttamente nelle scuole. Il Ccr non ricalca le dinamiche del consiglio comunale "degli adulti", ma propone incontri tra pari che si confrontano e condividono idee.