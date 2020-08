A piedi dalla Serbia a Basaldella, in fuga dall'India

Una decina di migranti, tutti i cittadini indiani, sono stati segnalati questa mattina, intorno alle 8, nel posteggio vicino all'ex mulino di Basaldella, a poca distanza dal ponte del Cormor.

Lo riferisce a Telefriuli il vicesindaco di Campoformido, Christian Romanini, a sua volta informato dalla Polizia Locale inviata tempestivamente sul posto dopo le telefonate giunte dai cittadini.

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Locale hanno individuato 5 persone. Le altre erano già fuggite. Tra quelle rimaste una coppia che ha raccontato la sua storia.

Stando alle loro dichiarazioni, sarebbero fuggiti dall'India prima con un volo che li avrebbe portati in Serbia. Da lì, poi, a piedi, avrebbero raggiunto Gorizia, quindi il confine di Stato, per poi arrivare, sempre a piedi, fino a Basaldella di Campoformido.

Hanno detto di voler rimanere in Italia perché in India è stata vietata loro la possibilità di sposarsi. Sempre in India sarebbero stati strappati i loro documenti.

È stata subito informata la Prefettura di Udine. Saranno accompagnati nella struttura sanitaria di via Chiusaforte, a Udine, per il primo controllo sanitario. Quindi se ne farà carico l'Organo di Governo. Non è ancora nata la loro destinazione finale di accoglienza.

Sul posto l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Campoformido, Oscar Olivo, che ha seguito tutte le operazioni e che ringrazia la popolazione di Campoformido per aver tempestivamente segnalato la presenza di questi cittadini stranieri. Un ringraziamento ai concittadini e agli agenti della Polizia Locale anche da parte del vicesindaco Romanini.