A Pontebba, il punto sulla sanità in montagna

"Il percorso che abbiamo davanti non è semplice perché il periodo che stiamo vivendo è complesso, per una concatenazione di fattori che non dipendono né dalla Regione e tantomeno dagli amministratori municipali o dalle nostre aziende sanitarie. Ma insieme dobbiamo fronteggiare le criticità concentrandoci insieme sulla risoluzione dei problemi, consapevoli che i nodi da sciogliere sono per lo più di competenza del governo nazionale perché riguardano le regole di gestione del personale".

Così il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che ieri pomeriggio ha incontrato a Pontebba i sindaci della Comunità di Montagna del Canal del Ferro e della Val Canale. I primi cittadini hanno illustrato le problematiche che vive il territorio sul fronte della carenza dei medici di medicina generale e guardie mediche. Con lui anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), Denis Caporale.

"La situazione che i primi cittadini si trovano ad affrontare non è semplice: a loro va tutto l'appoggio della Regione che è, e sarà sempre al loro fianco. Siamo arrivati a questo punto per un grave deficit nazionale nella programmazione sanitaria, per l'effetto di limitati percorsi di formazione universitaria e anche per vincoli stringenti sulle politiche retributive. Tutti temi che il nuovo Governo deve affrontare, investendo in maniera importante sul capitale umano".

I primi cittadini hanno ringraziato Riccardi e il direttore generale di Asufc per la disponibilità, concordando con la necessità di ricercare vie anche alternative e nuove per dare risposte di salute e sanità alle popolazioni che vivono questo territorio. È stata espressa la comune volontà di lavorare insieme in modo compatto.