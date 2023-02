A Pordenone, 'L’energia è un’opportunità'

“L’energia è un’opportunità per tutti”. È il titolo dell’incontro promosso dal Patto per l’Autonomia per riflettere su un tema di straordinaria attualità nella consapevolezza che le energie pulite e sostenibili sono l’unica strada possibile verso il futuro. L’obiettivo è chiaro: va assicurato l’accesso universale ai servizi energetici moderni, migliorata l’efficienza energetica e incentivato l’uso di risorse rinnovabili. Se ne parlerà venerdì 17 febbraio, alle 16, a Pordenone, nella sala della biblioteca civica.

L’incontro sarà introdotto e moderato dal consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Giampaolo Bidoli. Interverranno, in qualità di relatori, Emilio Gottardo di Legambiente Friuli Venezia Giulia, Sandro Fabbro dell’Università di Udine, Elisa Tomasinsig di eFrame Srl, Marco Castagna di Eurac Bolzano e Giovanni Carrosio dell’Università di Trieste. A chiusura, è previsto l’intervento di Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia, candidato alla Presidenza della Regione. L’ingresso è libero.